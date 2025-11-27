Advent in Flöha: Das ist am Wochenende in der Umgebung los

Flöha
Während in Augustusburg der XXL-Adventskalender eröffnet wird, schieben die Besucher in Niederwiesa und Börnichen ihre Pyramiden an. Die Highlights im Überblick.
Am Wochenende startet offiziell die Adventszeit. Wer sich nach Glühwein, Weihnachtsliedern und Pyramiden sehnt, hat an diesem Wochenende reichlich Veranstaltungen zur Auswahl.
