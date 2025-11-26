Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Georgenkirche Flöha wird am ersten Adventswochenende wieder gefeiert.
An der Georgenkirche Flöha wird am ersten Adventswochenende wieder gefeiert. Bild: Knut Berger
An der Georgenkirche Flöha wird am ersten Adventswochenende wieder gefeiert.
An der Georgenkirche Flöha wird am ersten Adventswochenende wieder gefeiert. Bild: Knut Berger
Flöha
Adventszauber in Flöha: Kinderchöre und Orgelmusik verzaubern
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Flöha erlebt am 29. und 30. November eine Neuauflage des Adventszaubers. Die Musik spielt dann eine große Rolle. Und der Weihnachtsmann rückt mit der Feuerwehr an.

Das historische Einsatzfahrzeug vom Typ S 4000 ist jetzt noch einmal poliert, die wichtigsten Füllstände sind kontrolliert und aufgefüllt worden. Schließlich dient der betagte Lastwagen dazu, den Weihnachtsmann auf das Areal der Flöhaer Georgenkirche zu bringen. Dort findet am Wochenende der diesjährige Adventszauber statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Feuerwehr: Flöha investiert sechsstelligen Betrag
Marcel Grünert arbeitet in der Feuerwache Flöha als Gerätewart.
Um für den Notfall gut gerüstet zu sein, hat der Flöhaer Stadtrat eine wichtige Entscheidung getroffen. Von der Investition profitieren auch die Nachbarkommunen wie Frankenberg und Niederwiesa.
Knut Berger
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
22.10.2025
1 min.
„Halleluja“ – Chor- und Orchesterkonzert zum Kulturhauptstadtjahr in der Georgenkirche Flöha
Die Flöhaer Georgenkirche lädt Sonntag zum Konzert ein.
Am Sonntag erklingen Werke unter anderen von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Georgenkirche Flöha.
Freie Presse
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
Mehr Artikel