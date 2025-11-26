Adventszauber in Flöha: Kinderchöre und Orgelmusik verzaubern

Die Stadt Flöha erlebt am 29. und 30. November eine Neuauflage des Adventszaubers. Die Musik spielt dann eine große Rolle. Und der Weihnachtsmann rückt mit der Feuerwehr an.

Das historische Einsatzfahrzeug vom Typ S 4000 ist jetzt noch einmal poliert, die wichtigsten Füllstände sind kontrolliert und aufgefüllt worden. Schließlich dient der betagte Lastwagen dazu, den Weihnachtsmann auf das Areal der Flöhaer Georgenkirche zu bringen. Dort findet am Wochenende der diesjährige Adventszauber statt.