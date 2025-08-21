Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Als es 24 Kilo Südfrüchte auf Zuteilung gab: Falkenauer erinnern sich an frühere Kita-Tage

Zeitdokumente, Fotos, Spielzeug und Lehrmaterialien sind in der Kita „Falkennest“ im Flöhaer Ortsteil Falkenau ausgestellt und werden neugierig umringt.
Zeitdokumente, Fotos, Spielzeug und Lehrmaterialien sind in der Kita „Falkennest“ im Flöhaer Ortsteil Falkenau ausgestellt und werden neugierig umringt. Bild: Christof Heyden
Flöha
Als es 24 Kilo Südfrüchte auf Zuteilung gab: Falkenauer erinnern sich an frühere Kita-Tage
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kita „Falkennest“ im Ortsteil von Flöha wird 70. Mitarbeiter und Besucher des Kindergartens von einst gehen auf Wiedersehensreise.

Für einen Nachmittag gehört die Kita „Falkennest“ in Falkenau den Erwachsenen: Zum 70. Geburtstag der Kita sind frühere Mitarbeiter und Einheimische zum Treffen eingeladen. Bei der Wiedersehensreise ist auch Heinz Langner dabei. „Mit der Wende wurde ich als Hausmeister eingestellt. Vorher war ich als Betriebshandwerker in der Baumwolle...
