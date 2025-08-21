Als es 24 Kilo Südfrüchte auf Zuteilung gab: Falkenauer erinnern sich an frühere Kita-Tage

Flöha
Die Kita „Falkennest“ im Ortsteil von Flöha wird 70. Mitarbeiter und Besucher des Kindergartens von einst gehen auf Wiedersehensreise.
Für einen Nachmittag gehört die Kita „Falkennest“ in Falkenau den Erwachsenen: Zum 70. Geburtstag der Kita sind frühere Mitarbeiter und Einheimische zum Treffen eingeladen. Bei der Wiedersehensreise ist auch Heinz Langner dabei. „Mit der Wende wurde ich als Hausmeister eingestellt. Vorher war ich als Betriebshandwerker in der Baumwolle...
