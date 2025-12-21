Lichter, Düfte, Weihnachtszauber: In Grünberg bei Augustusburg lockt einer der kleinsten Weihnachtsmärkte mit Tradition und Genuss.

Zu den kleinsten, aber besonders charmanten Weihnachtsmärkten der Region Flöha gehört der Grünberger. Am Samstag vor dem vierten Advent bildet er traditionell den stimmungsvollen Abschluss der Weihnachtsmärkte aller Augustusburger Ortsteile am Rand des Erzgebirges. Natürlich durfte auch der Weihnachtsmann nicht fehlen: Er verteilte...