An der B 173 in Flöha wird gebaggert: Was wird denn hier gebaut?

An der Chemnitzer Straße wurde in den vergangenen Tagen allerhand Erde bewegt. Mit diesen Arbeiten an der Strecke Chemnitz-Freiberg wird ein großes Bauvorhaben vorbereitet - und das ist nur der Anfang.

An der Chemnitzer Straße (B 173) in Flöha bestimmen seit kurzem die Bagger das Bild. Es werden große Mengen Erde abgetragen, angehäuft, wieder aufgefüllt und verdichtet. Inzwischen ist eine ebene Fläche entstanden - vorbereitet für ein großes Bauvorhaben. Auf dem rund 3600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Chemnitzer Straße... An der Chemnitzer Straße (B 173) in Flöha bestimmen seit kurzem die Bagger das Bild. Es werden große Mengen Erde abgetragen, angehäuft, wieder aufgefüllt und verdichtet. Inzwischen ist eine ebene Fläche entstanden - vorbereitet für ein großes Bauvorhaben. Auf dem rund 3600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Chemnitzer Straße...