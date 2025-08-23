An der Oberschule in Flöha gibt es ein neues Fach

„Billy und Lilly“ aus Eppendorf sind die neuen Fest-Botschafter der Oberschule Flöha-Plaue. Bald haben sie ihren großen Auftritt. Denn an der Schule steht eine große Party an.

Der Stundenplan der Oberschule Flöha-Plaue beinhaltet derzeit ein fiktives Fach. Es nennt sich „Vorbereitung der 125-Jahrfeier". Tatsächlich gibt es aktuell an der Schule sehr viel zu tun, um das Jubiläum entsprechend begehen zu können. Gefeiert wird zwar erst in reichlich sechs Wochen, dennoch gibt es schon jetzt reichlich Arbeit.