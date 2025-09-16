Angekommen in Augustusburg: Der neue Bauamtsleiter ist auch ein Handwerker

Flöha
Felix Kortung hat in Berlin gelebt und gearbeitet, ist aber auch im Erzgebirge zuhause und hat Wurzeln in Hennersdorf. Jetzt leitet er für ein Jahr die Bauverwaltung in Augustusburg.
Es ist kein Zufall, dass Felix Kortung in Augustusburg gelandet ist. Der 38-jährige Diplomingenieur für Raumplanung und Raumordnung hat im August die Leitung des Bauamtes im Rathaus übernommen - für ein Jahr, weil Maria Weißenfels ein Kind erwartet. Felix Kortung hat in Berlin als Projektmanager bei einer Stadtentwicklungsgesellschaft...
