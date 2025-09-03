Auf den Spuren der Bauern in Gahlenz: was sind Riffeln, Rösten und Hecheln?

Das Dorfmuseum Gahlenz lädt für den 7. September zum Erntefest ein. Im Mittelpunkt des Aktionstages steht diesmal Faserleinen. Selbst vor Ort angebaut, wird seine Verarbeitung gezeigt.

Riffeln, Brechen und Hecheln – so heißt die Devise für die Akteure des Gahlenzer Heimatvereins. Die haben erstmals Faserleinen angebaut und im Juli vom Feld eingeholt. „Zum Aktionstag wollen wir den Besuchern zeigen, wie der weitere Werdegang des Naturstoffs hin zu einem verarbeitungsfähigen Textilfaden reicht“, so Museumsleiterin Beate...