Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heinz Naumann zeigt ein Bündel des im Juli gerupften Leins samt Wurzel und Kapsel.
Heinz Naumann zeigt ein Bündel des im Juli gerupften Leins samt Wurzel und Kapsel. Bild: Christof Heyden
Heinz Naumann zeigt ein Bündel des im Juli gerupften Leins samt Wurzel und Kapsel.
Heinz Naumann zeigt ein Bündel des im Juli gerupften Leins samt Wurzel und Kapsel. Bild: Christof Heyden
Flöha
Auf den Spuren der Bauern in Gahlenz: was sind Riffeln, Rösten und Hecheln?
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Dorfmuseum Gahlenz lädt für den 7. September zum Erntefest ein. Im Mittelpunkt des Aktionstages steht diesmal Faserleinen. Selbst vor Ort angebaut, wird seine Verarbeitung gezeigt.

Riffeln, Brechen und Hecheln – so heißt die Devise für die Akteure des Gahlenzer Heimatvereins. Die haben erstmals Faserleinen angebaut und im Juli vom Feld eingeholt. „Zum Aktionstag wollen wir den Besuchern zeigen, wie der weitere Werdegang des Naturstoffs hin zu einem verarbeitungsfähigen Textilfaden reicht“, so Museumsleiterin Beate...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
3 min.
Holderfolk in Gahlenz: Ein Folk-Abend voller Herzlichkeit und handgemachter Musik
Holderfolk begeisterte das Publikum mit Folkmusik ohne Verstärker und Strom.
Rund zwei Stunden spielte die Folkgruppe Holderfolk am Sonnabend im Dorfmuseum Gahlenz und lockte fast einhundert Fans in den kleinen Ort bei Oederan.
Mathias Herrmann
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
08:46 Uhr
2 min.
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
23.07.2025
4 min.
Erntezeit im Dorfmuseum Gahlenz: Flachsfest für alle Generationen
Beate Mühl mit einem Bündel des gerauften Faserleins vor weiteren Verarbeitungsgängen.
Vom Saatkorn zum fertigen Leinentextil heißt eine europaweite Initiative, die klassische Feldfrüchte erhalten helfen will. Die Akteure des Heimatvereins und Museums Gahlenz bei Oederan sind dabei.
Christof Heyden
Mehr Artikel