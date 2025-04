Augustusburg-Flöha: Wer schmückt eigentlich die Koenneritz Quell mit Ostereiern?

Cornelia Meyer aus Flöha hat ein besonderes Erbe angetreten. Nach dem Tod ihres Vaters hat sie das Schmücken der Koenneritz Quell übernommen und bereinigt nebenbei den Randstreifen der Straße.

Autofahrer, die von Flöha Richtung Augustusburg oder in umgekehrter Fahrtrichtung unterwegs sind, haben es sicherlich bemerkt: An der Koenneritz-Quell, die sich auf halber Strecke direkt an der Straße befindet, wurde österlich dekoriert. Die bunten Ostereier hängen jedes Jahr kurz vor Ostern an den Zweigen rund um die Quelle.