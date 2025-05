Augustusburg: Paolo Oreni aus Italien weiht im Musikkabinett neue Orgel ein

Zwei besondere Konzerte sind am 9. und 10. Mai ab 19.30 Uhr im Musikkabinett Augustusburg geplant.

Augustusburg.

Zwei besondere Konzerte gibt es am Freitag, 9. Mai und Sonnabend, 10. Mai, jeweils 19.30 Uhr im Musikkabinett Augustusburg, Markt 5. Der Konzertorganist Paolo Oreni aus Italien weiht die neue Orgel ein. Paolo Oreni begann mit 11 Jahren, bei Meister Giovanni Walter Zaramella am Musikinstitut „Gaetano Donizetti“ Orgel und Orgelkomposition zu studieren. Er gewann internationale Wettbewerbe. Im Juni 2004 erhielt er eine lobende Auszeichnung im internationalen Wettbewerb „Ville de Paris“, hervorgehoben aus dem Kreis von 60 Organisten aus der ganzen Welt. Als Orgelsachverständiger beschäftigt er sich mit der Planung moderner Pfeifenorgeln. Kartenvorbestellung sind in der Tourist-Info Augustusburg, Telefon 037291 3950, möglich. (fp)