Annette Schaufuß zieht mit dem Röstcafé in das frühere Kleinstadtbüro um.
Bild: Eva-Maria Hommel/Archiv
Flöha
Augustusburg: Röstcafé zieht nach Schließung um
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zum Jahresende hat Annette Schaufuß ihr Röstcafé geschlossen. Jetzt ist die Wiedereröffnung perfekt – aber an einem neuen Standort.

Das zum Jahreswechsel geschlossene Röstcafé in Augustusburg wird wiedereröffnet. Annette Schaufuß plant eine Neueröffnung ihres Cafés im früheren Kleinstadtbüro im Eckgebäude Markt/Enge Gasse. Allerdings gibt es noch keinen Zeitplan dafür. „Ich werde erst mal die alten Räume für die Übergabe vorbereiten“, sagt sie. Danach müssen...
