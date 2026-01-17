Augustusburg: Röstcafé zieht nach Schließung um

Zum Jahresende hat Annette Schaufuß ihr Röstcafé geschlossen. Jetzt ist die Wiedereröffnung perfekt – aber an einem neuen Standort.

Das zum Jahreswechsel geschlossene Röstcafé in Augustusburg wird wiedereröffnet. Annette Schaufuß plant eine Neueröffnung ihres Cafés im früheren Kleinstadtbüro im Eckgebäude Markt/Enge Gasse. Allerdings gibt es noch keinen Zeitplan dafür. „Ich werde erst mal die alten Räume für die Übergabe vorbereiten“, sagt sie. Danach müssen...