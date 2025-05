Augustusburg: Wie eine Königin ihren Platz im Musikkabinett gefunden hat

Die kleine Schmeisser-Orgel, die bis vor kurzem in der Auferstehungskirche in Flöha stand, war eigentlich ausgemustert. Aber für Jörg Einert war sie das passende Puzzle-Teil in seiner Ausstellung.

In das Musikkabinett in Augustusburg ist eine Königin eingezogen. Eine Orgel, die Königin der Instrumente, bereichert künftig die Ausstellung im Musikkabinett von Jörg Einert. Eigentlich war das gut 60 Jahre alte Instrument ausgemustert, nun hat die Orgel wieder einen Platz gefunden und wird am 9. und 10. Mai erstmals wieder erklingen. Jörg... In das Musikkabinett in Augustusburg ist eine Königin eingezogen. Eine Orgel, die Königin der Instrumente, bereichert künftig die Ausstellung im Musikkabinett von Jörg Einert. Eigentlich war das gut 60 Jahre alte Instrument ausgemustert, nun hat die Orgel wieder einen Platz gefunden und wird am 9. und 10. Mai erstmals wieder erklingen. Jörg...