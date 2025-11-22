Biete Traumkleid ab 100 Euro - erbitte Spende für die Krebshilfe: Ungewöhnliche Aktion in Lichtenwalde

Flöha
Mit einem Hochzeitsroben-Schnäppchenangebot für den karitativen Zweck ruft Ines Nebe zu einer bemerkenswerten Sammelaktion auf. Der Clou ist das niedrige Mindestgebot.
Am letzten November-Wochenende initiiert die Inhaberin der Lichtenwalder Brautmoden die Initiative „Hochzeitskleider für den guten Zweck“. „Brautpaaren unterbreiten wir am Samstag, den 29. November, ein attraktives Angebot. Wir bieten Hochzeitsmode für eine finanzielle Spende zugunsten der deutschen Krebshilfe“, so die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.