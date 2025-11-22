Biete Traumkleid ab 100 Euro - erbitte Spende für die Krebshilfe: Ungewöhnliche Aktion in Lichtenwalde

Mit einem Hochzeitsroben-Schnäppchenangebot für den karitativen Zweck ruft Ines Nebe zu einer bemerkenswerten Sammelaktion auf. Der Clou ist das niedrige Mindestgebot.

Am letzten November-Wochenende initiiert die Inhaberin der Lichtenwalder Brautmoden die Initiative „Hochzeitskleider für den guten Zweck“. „Brautpaaren unterbreiten wir am Samstag, den 29. November, ein attraktives Angebot. Wir bieten Hochzeitsmode für eine finanzielle Spende zugunsten der deutschen Krebshilfe“, so die... Am letzten November-Wochenende initiiert die Inhaberin der Lichtenwalder Brautmoden die Initiative „Hochzeitskleider für den guten Zweck“. „Brautpaaren unterbreiten wir am Samstag, den 29. November, ein attraktives Angebot. Wir bieten Hochzeitsmode für eine finanzielle Spende zugunsten der deutschen Krebshilfe“, so die...