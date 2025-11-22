Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Biete Traumkleid ab 100 Euro - erbitte Spende für die Krebshilfe: Ungewöhnliche Aktion in Lichtenwalde

Spende gegen Hochzeitskleid - zur Aktion ruft Ines Nebe mit ihren Mitarbeiterinnen auf.
Spende gegen Hochzeitskleid - zur Aktion ruft Ines Nebe mit ihren Mitarbeiterinnen auf. Bild: Christof Heyden
Spende gegen Hochzeitskleid - zur Aktion ruft Ines Nebe mit ihren Mitarbeiterinnen auf.
Spende gegen Hochzeitskleid - zur Aktion ruft Ines Nebe mit ihren Mitarbeiterinnen auf. Bild: Christof Heyden
 6 Bilder
Flöha
Biete Traumkleid ab 100 Euro - erbitte Spende für die Krebshilfe: Ungewöhnliche Aktion in Lichtenwalde
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Hochzeitsroben-Schnäppchenangebot für den karitativen Zweck ruft Ines Nebe zu einer bemerkenswerten Sammelaktion auf. Der Clou ist das niedrige Mindestgebot.

Am letzten November-Wochenende initiiert die Inhaberin der Lichtenwalder Brautmoden die Initiative „Hochzeitskleider für den guten Zweck“. „Brautpaaren unterbreiten wir am Samstag, den 29. November, ein attraktives Angebot. Wir bieten Hochzeitsmode für eine finanzielle Spende zugunsten der deutschen Krebshilfe“, so die...
