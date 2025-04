Brautkleider, Haushaltsgeräte, Rennbahnen: Was beim Flohmarkt in Gahlenz über den Tisch geht

An der früheren Dorfschule im Oederaner Ortsteil wurde am Wochenende gehandelt, gegrillt, gequatscht. Gäste kamen auch aus Flöha und Freiberg ins Erzgebirge.

Der erste Flohmarkt in der früheren Dorfschule in Gahlenz hat am Wochenende Verkäufer und Gäste weit über die Grenzen des Oederaner Ortsteils hinaus angelockt. 22 Teilnehmer belegten die kostenfrei bereitgestellten Tische und Bänke. „Über 100 laufende Meter kommen aneinandergereiht zusammen“, sagte Antje Enk als ehrenamtliche...