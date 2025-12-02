Breitenau: Schwibbogen leuchtet im Ortszentrum

„Licht an!“, hieß am ersten Adventssonntag die Devise in Breitenau. Mit einem Schwibbogen erfüllt sich die Dorfgemeinschaft einen lang gehegten Weihnachtswunsch.

Kurz nach 17 Uhr erstrahlte der 15-LED-Lichter tragende Schwibbogen erstmals in die heraufziehende Dunkelheit. Ortsvorsteher Reinhard Walla stöpselte offiziell den Stecker der Stromversorgung für das neue Wahrzeichen neben dem Feuerwehrgerätehaus und dem Kindergarten ein. Gespeist wird der Schwibbogen mit Strom der öffentlichen...