Vorgeschmack vom Kappenball in Breitenau: Drei Hexen besorgen es dem Rumpelstilzchen im KI-Zeitalter. Bis zu den Hauptveranstaltungen bauen die knapp 70 Akteure unter anderem die Faschingsbar aus über 100 Bierkästen au. Bild: Christof Heyden
Frank, Uwe, Mario, Gregor und Enrico - das Männerballett des BCC beim Training für ihre neue Choreographie. Bild: C. Heyden
Alle Jahre wieder das Eröffnungsbild: BCC-Präsident Uwe Krasselt mit den Karnevalisten Breitenau. Karten für die Hauptveranstaltung der Breitenauer können über die Webseite bereits gebucht werden. Wer vorab sechs Karten ordert, erhält eine automatische Tischreservierung. Bild: C. Heyden
Alle Jahre wieder das Eröffnungsbild: BCC-Präsident Uwe Krasselt mit den Karnevalisten Breitenau. Karten für die Hauptveranstaltung der Breitenauer können über die Webseite bereits gebucht werden. Wer vorab sechs Karten ordert, erhält eine automatische Tischreservierung. Bild: C. Heyden
Flöha
KI revolutioniert den Märchenwald beim Breitenauer Fasching 2026
Von Christof Heyden
Im verrückten Märchenwald des BCC tanzt der Schneekönig 2.0 anstatt der Schneekönigin – ein Spektakel der Neuzeit im Oederaner Ortsteil Breitenau. Die Soundnight ist ein Muss für alle Jugendlichen.

Künstliche Intelligenz erobert nun auch den Märchenwald. Die Karnevalisten des Breitenauer Carnevalsclubs BCC berichten in der Faschingssaison 2026 vom ungeheuerlichen Geschehen: „Nix ist mehr wie anno dunnemals, Frau Holle, das Rumpelstilzchen werden zum Spielball der computergesteuerten Zeit“, verkündet Präsident Uwe Krasselt.
