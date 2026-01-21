KI revolutioniert den Märchenwald beim Breitenauer Fasching 2026

Flöha
Im verrückten Märchenwald des BCC tanzt der Schneekönig 2.0 anstatt der Schneekönigin – ein Spektakel der Neuzeit im Oederaner Ortsteil Breitenau. Die Soundnight ist ein Muss für alle Jugendlichen.
Künstliche Intelligenz erobert nun auch den Märchenwald. Die Karnevalisten des Breitenauer Carnevalsclubs BCC berichten in der Faschingssaison 2026 vom ungeheuerlichen Geschehen: „Nix ist mehr wie anno dunnemals, Frau Holle, das Rumpelstilzchen werden zum Spielball der computergesteuerten Zeit“, verkündet Präsident Uwe Krasselt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.