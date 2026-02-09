MENÜ
  • Die verrückte Märchenwelt des Breitenauer Carneval-Clubs: Ein Wochenende voller Überraschungen

Oh weh! Ute und Ines machen Präsident Uwe Krasselt verrückt.
Oh weh! Ute und Ines machen Präsident Uwe Krasselt verrückt. Bild: Christof Heyden
Flöha
Die verrückte Märchenwelt des Breitenauer Carneval-Clubs: Ein Wochenende voller Überraschungen
Von Christof Heyden
Erstmals in der 63-jährigen Vereinsgeschichte haben die Breitenauer Karnevalisten auf Fanwunsch hin den Weiberfasching vorverlegt.

Die Mitstreiter des Breitenauer Carneval-Clubs haben am Wochenende Faschingsfreunde zum vorgezogenen Weiberfasching eingeladen. Getreu dem Motto „Der BCC ruft Jung und Alt in den total verrückten Märchenwald“ hatten die Gastgeber den Bürgersaal Oederan in ein Forstrevier verwandelt, in dem die künstliche Intelligenz mit Folgen für...
