Die verrückte Märchenwelt des Breitenauer Carneval-Clubs: Ein Wochenende voller Überraschungen

Flöha
Erstmals in der 63-jährigen Vereinsgeschichte haben die Breitenauer Karnevalisten auf Fanwunsch hin den Weiberfasching vorverlegt.
Die Mitstreiter des Breitenauer Carneval-Clubs haben am Wochenende Faschingsfreunde zum vorgezogenen Weiberfasching eingeladen. Getreu dem Motto „Der BCC ruft Jung und Alt in den total verrückten Märchenwald“ hatten die Gastgeber den Bürgersaal Oederan in ein Forstrevier verwandelt, in dem die künstliche Intelligenz mit Folgen für...
