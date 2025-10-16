Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brüder Kaufmann bei einem früheren Konzert im Leubsdorfer Lindenhof.
Die Brüder Kaufmann bei einem früheren Konzert im Leubsdorfer Lindenhof. Bild: Denise Riedel
Flöha
Brüder Kaufmann weihen restaurierten Bechstein-Flügel in Leubsdorf ein
Von Claudia Dohle
Ein Stück Musikgeschichte erklingt neu: Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann spielen am 18. Oktober im Leubsdorfer Lindenhof erstmals auf dem frisch restaurierten Bechstein-Flügel.

Am Samstag, dem 18. Oktober, dürfen sich Musikfreunde in Leubsdorf auf ein besonderes Konzert freuen: Das Klavierduo Markus und Pascal Kaufmann präsentiert im Kulturzentrum Lindenhof Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“.
