Brüder Kaufmann weihen restaurierten Bechstein-Flügel in Leubsdorf ein

Flöha
Ein Stück Musikgeschichte erklingt neu: Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann spielen am 18. Oktober im Leubsdorfer Lindenhof erstmals auf dem frisch restaurierten Bechstein-Flügel.
Am Samstag, dem 18. Oktober, dürfen sich Musikfreunde in Leubsdorf auf ein besonderes Konzert freuen: Das Klavierduo Markus und Pascal Kaufmann präsentiert im Kulturzentrum Lindenhof Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“.
