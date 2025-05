Brunch mit Aussicht: Diese Restaurants rund um Augustusburg bieten großes Frühstück an

Gemütlich in den Tag starten mit einem herzhaft-süßen Frühstück, und dann einen Familienausflug - wer sich das wünscht, für den hat die „Freie Presse“ einen Tipp. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten.

Wäre es nicht schön, wenn das Frühstück so reichhaltig wäre, dass es auch gleich als Mittagessen zählt? Wenn die Auswahl so groß wäre, dass jeder was findet? Wenn man die Kinder zwischendurch zum Spielen schicken könnte und sie trotzdem im Blick hätte? Und dann noch ein Freizeit- und Kulturangebot zur Verfügung stünde?