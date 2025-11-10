BSW in Mittelsachsen: Wagenknechts Rückzug ist ein Verlust

Flöha
Jörg Scheibe aus Niederwiesa kennt die Parteichefin seit der Parteigründung. Den Einfluss der Personalie auf die Parteiarbeit an der Basis hält er aber für begrenzt.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trennt sich nicht nur vom Namen der Parteigründerin. Sahra Wagenknecht gibt nun auch den Vorsitz ihrer Partei ab. Mit gemischten Gefühlen hat die Parteibasis in Mittelsachsen die Nachricht aus Berlin aufgenommen. Immerhin ist Wagenknecht das prominenteste Gesicht des BSW, auch auf kommunaler Ebene wurde mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.