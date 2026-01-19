MENÜ
  • „Die hätten uns eiskalt über den Tisch gezogen“: Wagenknechts Vertraute Sabine Zimmermann zum Abschied aus dem Landtag über CDU-Chef Kretschmer und das BSW

Legt am Dienstag ihr Landtagsmandat nieder: BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann.
Legt am Dienstag ihr Landtagsmandat nieder: BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann. Bild: Paul Glaser/dpa/Archiv
15 von 120 Landtagsabgeordneten stellt das BSW seit Oktober 2024 in Sachsen - im Bild Landtagsvizepräsident und Parteichef Jörg Scheibe, Co-Chef Ronny Kupke, der Parlamentarische Geschäftsführer Lutz Richter (verdeckt) und Fraktionschefin Sabine Zimmermann (v.l.).
15 von 120 Landtagsabgeordneten stellt das BSW seit Oktober 2024 in Sachsen - im Bild Landtagsvizepräsident und Parteichef Jörg Scheibe, Co-Chef Ronny Kupke, der Parlamentarische Geschäftsführer Lutz Richter (verdeckt) und Fraktionschefin Sabine Zimmermann (v.l.). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
BSW-Sondierer im Oktober 2024: Jörg Scheibe, Marcel Machill, Sabine Zimmermann und Ronny Kupke (v.l.).
BSW-Sondierer im Oktober 2024: Jörg Scheibe, Marcel Machill, Sabine Zimmermann und Ronny Kupke (v.l.). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Wagenknecht-Buch als Geschenk zur Wiederwahl: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann.
Wagenknecht-Buch als Geschenk zur Wiederwahl: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Zwei Weggefährtinnen seit mehr als einem Jahrzehnt: Sabine Zimmermann und Sahra Wagenknecht (rechts) beim Gründungsparteitag des sächsischen BSW-Landesverbandes 2024.
Zwei Weggefährtinnen seit mehr als einem Jahrzehnt: Sabine Zimmermann und Sahra Wagenknecht (rechts) beim Gründungsparteitag des sächsischen BSW-Landesverbandes 2024. Bild: IMAGO/dts/Archiv
Sachsen
„Die hätten uns eiskalt über den Tisch gezogen“: Wagenknechts Vertraute Sabine Zimmermann zum Abschied aus dem Landtag über CDU-Chef Kretschmer und das BSW
Tino Moritz
Dresden. Am Dienstag legt BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann ihr Landtagsmandat nieder. Im Interview spricht sie über Sachsens Ministerpräsidenten, die beste Entscheidung und den größten Fehler ihrer Laufbahn - und über ihre Gesundheit.

Freie Presse: Frau Zimmermann, Sie waren 10 Jahre SPD-Mitglied und 17 Jahre in der Linken. Wird das BSW überhaupt so lange existieren?
