Die neue Sitzgelegenheit am Aussichtspunkt Häsig ist ein Projekt der Wählerinitiative. Bild: A. Peuckert
Die neue Sitzgelegenheit am Aussichtspunkt Häsig ist ein Projekt der Wählerinitiative. Bild: A. Peuckert
Flöha
Bürgerdialog der Wählervereinigung findet diesmal in Falkenau statt
Von Matthias Behrend
Der regelmäßige öffentliche Dialog ist ein Wahlversprechen der Initiative, die zur jüngsten Kommunalwahl auf Anhieb Mehrheitsfraktion wurde.

Der zweite Bürgerdialog der Wählerinitiative für Flöha und Falkenau findet am 15. Oktober im Sportlereck im Ortsteil Falkenau statt. Beginn ist 18 Uhr. Die Stadträte und Ortschaftsräte wollen Ideen aufgreifen und Anregungen mitnehmen.
