Bürgerdialog der Wählervereinigung findet diesmal in Falkenau statt

Der regelmäßige öffentliche Dialog ist ein Wahlversprechen der Initiative, die zur jüngsten Kommunalwahl auf Anhieb Mehrheitsfraktion wurde.

Der zweite Bürgerdialog der Wählerinitiative für Flöha und Falkenau findet am 15. Oktober im Sportlereck im Ortsteil Falkenau statt. Beginn ist 18 Uhr. Die Stadträte und Ortschaftsräte wollen Ideen aufgreifen und Anregungen mitnehmen.