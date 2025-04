Da hat schon Ute Freudenberg Kaffee getrunken: Das Lichtenwalder Kaffeeflitzer-Mobil startet in die Saison

Die Eismaschinen sind präpariert, die Kaffeeautomaten bestückt und neue Kuchenvariationen getestet: Das rollende Leckermobil von Antje Seypt ist in seiner 14. Saison auf Tour zu den Kunden. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

Der Kaffeeflitzer ist wieder in der Spur: Ab dem Wochenende 22./23. März rollt das Servicemobile von Antje Seypt. Start ist am Wehr der Zschopau in Braunsdorf. „An Wochenenden bin ich mit Kuchen und frischen Kaffeespezialitäten auf dem Parkplatz gegenüber dem Kanusportgelände zu finden“, sagt die Lichtenwalderin. Sonnabends kredenzt sie...