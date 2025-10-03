Das waren die Hingucker des 34. Oldtimer-Herbsttreffens auf Schloss Augustusburg

Auszumachen waren einige Highlights schon aus der Ferne, weil es laut knatterte und qualmte. Andere Teilnehmer waren dafür kaum zu hören.

Nicht nur wegen ihrer Medaille, die sie direkt am Eingang erhielten, werden die 600 Teilnehmer das diesjährige Augustusburger Oldtimer-Herbsttreffen lange in Erinnerung behalten. Neben dem Wetter, das sich mit strahlendem Sonnenschein noch einmal von seiner spätsommerlichen Seite zeigte, hinterließ auch die Vielfalt der Gefährte einen...