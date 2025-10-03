Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Bauer
Bild: Andreas Bauer
 10 Bilder
Flöha
Das waren die Hingucker des 34. Oldtimer-Herbsttreffens auf Schloss Augustusburg
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auszumachen waren einige Highlights schon aus der Ferne, weil es laut knatterte und qualmte. Andere Teilnehmer waren dafür kaum zu hören.

Nicht nur wegen ihrer Medaille, die sie direkt am Eingang erhielten, werden die 600 Teilnehmer das diesjährige Augustusburger Oldtimer-Herbsttreffen lange in Erinnerung behalten. Neben dem Wetter, das sich mit strahlendem Sonnenschein noch einmal von seiner spätsommerlichen Seite zeigte, hinterließ auch die Vielfalt der Gefährte einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
03.10.2025
4 min.
Vom Hochrad bis zum Trecker: Augustusburger Oldtimertreffen beeindruckt mit enormer Vielfalt
Während viele Teilnehmer mit vierrädrigen Gefährten gekommen waren, war Helmut Arnold mit seinem Hochrad auf zwei Rädern unterwegs.
Gut 600 Fahrzeuge sind am Freitag auf Schloss Augustusburg zu bestaunen gewesen. Und weil das Wetter bestens mitspielte, war auch die Zahl der Besucher fast schon rekordverdächtig.
Andreas Bauer
23.08.2025
2 min.
Das Erzgebirge knattert: Burgen- und Schlösserfahrt führt heute von Augustusburg nach Oberwiesenthal
 3 Bilder
PS-starker Auftritt heute in Mittelsachsen und Erzgebirge: Reichlich 220 Maschinen sind auf dem Weg zum Fichtelberg. Start ist am Schloss Augustusburg.
Andreas Bauer
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel