DDR-Spargel: Im „Schwalbennest“ Niederwiesa wird einem besonderen Gemüse gehuldigt

Flöha
Die Mangelwirtschaft der DDR machte die Menschen erfinderisch. Weil es nur selten echten Spargel gab, suchte man Ersatz. Und der sollte nicht in Vergessenheit geraten, findet man in Niederwiesa.
In den kommenden Wochen beginnt in Deutschland die Spargel-Saison. Für eine begrenzte Zeit ist das Edel-Gemüse dann allgegenwärtig, egal, wie hoch der Preis für das Kilo sein wird.
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