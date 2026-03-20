DDR-Spargel: Im „Schwalbennest“ Niederwiesa wird einem besonderen Gemüse gehuldigt

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Schwarzwurzeln wurden vor 40 Jahren noch DDR-Spargel genannt. Andreas Pönisch, Chefkoch im „Schwalbennest“ Niederwiesa, weiß, was man daraus machen kann.
Schwarzwurzeln wurden vor 40 Jahren noch DDR-Spargel genannt. Andreas Pönisch, Chefkoch im „Schwalbennest“ Niederwiesa, weiß, was man daraus machen kann. Foto: Wieland Josch
Ein gut gelauntes Team: Geschäftsführer Ralf Pönisch (r.) und Chefkoch Andreas Pönisch vor ihrem Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa.
Ein gut gelauntes Team: Geschäftsführer Ralf Pönisch (r.) und Chefkoch Andreas Pönisch vor ihrem Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa. Foto: Wieland Josch
Chefkoch Andreas Pönisch bei der Zubereitung einer Sauce Hollandaise für sein Schwarzwurzelgericht.
Chefkoch Andreas Pönisch bei der Zubereitung einer Sauce Hollandaise für sein Schwarzwurzelgericht. Foto: Wieland Josch
Voila: Gebackene Rote Beete mit Schwarzwurzeln, Sauce hollandaise und Reibekuchen.
Voila: Gebackene Rote Beete mit Schwarzwurzeln, Sauce hollandaise und Reibekuchen. Foto: Wieland Josch
Die Tafel ist zu schön, um sie abzuschrauben. Das Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa gibt es bereits seit 32 Jahren.
Die Tafel ist zu schön, um sie abzuschrauben. Das Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa gibt es bereits seit 32 Jahren. Foto: Wieland Josch
Schwarzwurzeln wurden vor 40 Jahren noch DDR-Spargel genannt. Andreas Pönisch, Chefkoch im „Schwalbennest“ Niederwiesa, weiß, was man daraus machen kann.
Schwarzwurzeln wurden vor 40 Jahren noch DDR-Spargel genannt. Andreas Pönisch, Chefkoch im „Schwalbennest“ Niederwiesa, weiß, was man daraus machen kann. Foto: Wieland Josch
Ein gut gelauntes Team: Geschäftsführer Ralf Pönisch (r.) und Chefkoch Andreas Pönisch vor ihrem Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa.
Ein gut gelauntes Team: Geschäftsführer Ralf Pönisch (r.) und Chefkoch Andreas Pönisch vor ihrem Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa. Foto: Wieland Josch
Chefkoch Andreas Pönisch bei der Zubereitung einer Sauce Hollandaise für sein Schwarzwurzelgericht.
Chefkoch Andreas Pönisch bei der Zubereitung einer Sauce Hollandaise für sein Schwarzwurzelgericht. Foto: Wieland Josch
Voila: Gebackene Rote Beete mit Schwarzwurzeln, Sauce hollandaise und Reibekuchen.
Voila: Gebackene Rote Beete mit Schwarzwurzeln, Sauce hollandaise und Reibekuchen. Foto: Wieland Josch
Die Tafel ist zu schön, um sie abzuschrauben. Das Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa gibt es bereits seit 32 Jahren.
Die Tafel ist zu schön, um sie abzuschrauben. Das Restaurant „Schwalbennest“ in Niederwiesa gibt es bereits seit 32 Jahren. Foto: Wieland Josch
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DDR-Spargel: Im „Schwalbennest“ Niederwiesa wird einem besonderen Gemüse gehuldigt
Redakteur
Von Wieland Josch
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Die Mangelwirtschaft der DDR machte die Menschen erfinderisch. Weil es nur selten echten Spargel gab, suchte man Ersatz. Und der sollte nicht in Vergessenheit geraten, findet man in Niederwiesa.

In den kommenden Wochen beginnt in Deutschland die Spargel-Saison. Für eine begrenzte Zeit ist das Edel-Gemüse dann allgegenwärtig, egal, wie hoch der Preis für das Kilo sein wird.
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