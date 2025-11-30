Die Eisenbahn-Pyramide von Flöha: Werner Vogels Meisterwerk am Adventszauber

Flöha
Die Arbeiten von Werner Vogel sind mehr als nur Pyramiden – sie sind Kunstwerke aus Holz und Technik. Sein neuestes Werk, eine Eisenbahn-Pyramide, ist ein Höhepunkt des Flöhaer Adventszaubers.
Wenn sich die Pyramide vor der Georgenkirche in Flöha dreht, dann hat ein Mann großen Anteil daran: Werner Vogel. Der Flöhaner hat die Pyramide gebaut. Sie ist siebeneinhalb Meter hoch und aus Lärchenholz.
