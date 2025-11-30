Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Werner Vogel stellte seine Eisenbahn-Pyramide vor.
Werner Vogel stellte seine Eisenbahn-Pyramide vor. Bild: Mathias Herrmann
Werner Vogel stellte seine Eisenbahn-Pyramide vor.
Werner Vogel stellte seine Eisenbahn-Pyramide vor. Bild: Mathias Herrmann
 13 Bilder
Flöha
Die Eisenbahn-Pyramide von Flöha: Werner Vogels Meisterwerk am Adventszauber
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten von Werner Vogel sind mehr als nur Pyramiden – sie sind Kunstwerke aus Holz und Technik. Sein neuestes Werk, eine Eisenbahn-Pyramide, ist ein Höhepunkt des Flöhaer Adventszaubers.

Wenn sich die Pyramide vor der Georgenkirche in Flöha dreht, dann hat ein Mann großen Anteil daran: Werner Vogel. Der Flöhaner hat die Pyramide gebaut. Sie ist siebeneinhalb Meter hoch und aus Lärchenholz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
28.11.2025
3 min.
Advent in Flöha: Das ist am Wochenende in der Umgebung los
Auch in Augustusburg herrscht schon bald Weihnachtsstimmung
Während in Augustusburg der XXL-Adventskalender eröffnet wird, schieben die Besucher in Niederwiesa und Börnichen ihre Pyramiden an. Die Highlights im Überblick.
Johanna Klix
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
28.11.2025
3 min.
Adventszauber in Flöha: Kinderchöre und Orgelmusik verzaubern
An der Georgenkirche Flöha wird am ersten Adventswochenende wieder gefeiert.
Die Stadt Flöha erlebt am 29. und 30. November eine Neuauflage des Adventszaubers. Die Musik spielt dann eine große Rolle. Und der Weihnachtsmann rückt mit der Feuerwehr an.
Knut Berger
Mehr Artikel