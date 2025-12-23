Die Fußballhelden aus dem Erzgebirge und ihr besonderes Weihnachtsritual

Flöha
Was bei RB Leipzig und Dynamo Dresden in jüngerer Zeit zelebriert wird, pflegen die Grün-Weißen aus dem Oederaner Ortsteil Breitenau seit Ende der 1970er-Jahre: das Weihnachtsliedersingen.
Alle Jahre wieder haben die Akteure der früheren Männermannschaft diesen Pflichttermin. „Jeweils am letzten Freitag vor dem Heiligabend kommen die Fußballer zusammen, um in geselliger Runde mit festen Ritualen die Gemeinschaft zu pflegen“, sagt Hanns-Joachim Beer, einer der Mitorganisatoren. Die Beteiligten gehören, so fügt er hinzu,...
