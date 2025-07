Die Zuckertütenfrau vom Erzgebirge: Kleines Oederaner Geschäft mit 93 Jahren zuckersüßer Tradition

Der Schulanfang steht vor der Tür. Ramona Wache verkauft bereits in dritter Generation gefüllte Zuckertüten am Markt in Oederan. Wie hält sich ein Süßwarengeschäft in einer Kleinstadt?

Ramona Wache füllt Süßigkeiten in eine Spitztüte. Liebevoll bindet sie eine Schleife drumherum und schneidet sie mit einer Schere zurecht. In ihrem Geschäft am Markt hat sie vor Schulbeginn ständig kleine befüllte Zuckertüten vorrätig. „Größere befüllen wir auf Vorbestellung“, so die Geschäftsfrau. Vor fast genau einem... Ramona Wache füllt Süßigkeiten in eine Spitztüte. Liebevoll bindet sie eine Schleife drumherum und schneidet sie mit einer Schere zurecht. In ihrem Geschäft am Markt hat sie vor Schulbeginn ständig kleine befüllte Zuckertüten vorrätig. „Größere befüllen wir auf Vorbestellung“, so die Geschäftsfrau. Vor fast genau einem...