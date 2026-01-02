MENÜ
Die Leubsdorfer Feuerwehrtechnik steht aktuell in einer ganz besonderen Garage.
Gemeindewehrleiter Falk Berger (l.) und Bürgermeister Dirk Fröhlich (2. v. l.) freuen sich mit der Leubsdorfer Wehr über das neue TLF.
Das Feuerwehrgerätehaus in Leubsdorf wird aktuell erweitert.
Die Leubsdorfer Feuerwehrtechnik steht aktuell in einer ganz besonderen Garage.
Gemeindewehrleiter Falk Berger (l.) und Bürgermeister Dirk Fröhlich (2. v. l.) freuen sich mit der Leubsdorfer Wehr über das neue TLF.
Das Feuerwehrgerätehaus in Leubsdorf wird aktuell erweitert.
Flöha
Diese Feuerwehr im Erzgebirge sieht plötzlich rot-grün
Von Knut Berger
Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Leubsdorf bei Augustusburg stehen aktuell neben Mähdreschern. Das hat einen besonderen Grund.

Nutzt die Leubsdorfer Feuerwehr neuerdings grüne Fahrzeuge? Auf den ersten Blick scheint es, dass der Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr um einige Fahrzeuge mit grüner Lackierung erweitert worden ist. Denn die Autos der Rettungskräfte um Chef Martin Eckardt sind aktuell zwischen zwei großen Mähdreschern geparkt. Dort ist auch die Ausrüstung...
