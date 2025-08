Drei Jahre nach dem Ibug-Gastspiel in Flöha: Was von der Kunst geblieben ist

Gleich zwei Mal hat das Festival für urbane Kunst in Flöha stattgefunden, weil die Macher von der Buntpapierfabrik begeistert waren. Gibt es noch Kunst hinter den Mauern oder hat der Verfall gesiegt?

Verblasst, aber nicht verschwunden: Drei Jahre ist es her, dass in der früheren Buntpapierfabrik in Flöha das Ibug-Festival stattgefunden hat. Was ist eigentlich seither mit den Kunstwerken passiert, die damals mehr als 10.000 Besucher betrachtet haben? Aiko Rehwagen hat sich Zeit genommen für einen Rundgang durch die Räume der alten Fabrik,...