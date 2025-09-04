Drei Tage Dorffest: 50 Programmpunkte für Jung und Alt in Frankenstein bei Oederan

Flöha
Rund um die Kulturhalle in Frankenstein bei Oederan herrscht geschäftiges Treiben. Die Vorbereitungen für das größte Dorffest seit Jahren laufen auf Hochtouren.
Geschäftiger Hochbetrieb bestimmt die Szenerie um das Veranstaltungsgelände an der Kultur- und Mehrzweckhalle in Frankenstein bei Oederan. Während Heidi Müller am provisorischen Regietisch sitzt und alles, was mit dem Fest „VEREINt“ zu tun hat, koordiniert, macht sich Margitta Talkenberger mit Frauen an das Schmücken der Birken mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.