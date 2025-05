E-Bike-Fahrerin bei Kollision mit Pkw in Flöha verletzt

Laut Polizei waren Auto und Fahrrad an einer Einmündung zusammengestoßen.

Flöha.

Eine 61-jährige E-Bike-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Flöha verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat gegen 14.30 Uhr von der Straße Am Mörbitzbach nach links auf die bevorrechtigte Augustusburger Straße abgebogen. Gleichzeitig bog die Fahrerin des E-Bikes von der Augustusburger Straße nach links in die Straße Am Mörbitzbach ab. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte in Folge der Kollision und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, heißt es im Polizeibericht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro. (fp)