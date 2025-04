Ein Dorfgemeinschaftshaus für Görbersdorf: In Oederan rückt der Traum näher

Seit Jahren wünschen sich viele im Ortsteil einen Treffpunkt, doch die Sanierung des alten Kindergartens ist teuer. Dennoch steht die Umsetzung der Pläne jetzt bevor.

Wer in den 1960er- bis 1990er-Jahren in Görbersdorf Kind war, kennt den Kindergarten wahrscheinlich noch von innen. Gemütlich sieht das Gebäude an der Richard-Rentsch-Straße aus, aber auch sanierungsbedürftig. Denn in dem Oederaner Ortsteil mit seinen knapp 400 Einwohnern ist der Kindergarten schon lange nicht mehr in Betrieb. Der...