Im vergangenen Jahr las Gert Richter im Leubsdorfer Feuerwehrhaus Geschichten vor. Bild: Claudia Dohle
Im vergangenen Jahr las Gert Richter im Leubsdorfer Feuerwehrhaus Geschichten vor. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Ein ganzes Dorf liest Kindern vor: Vereine und Einrichtungen aus Leubsdorf machen mit
Von Claudia Dohle
„Leubsdorf liest“ geht im Januar in eine neue Runde. Die Grundschule lädt mit zahlreichen Partnern zu abwechslungsreichen Vorleseveranstaltungen für Kinder nahe Augustusburg ein.

Nachdem die Veranstaltung „Leubsdorf liest“ schon auf große Resonanz gestoßen ist, gibt es im Januar eine Fortsetzung der beliebten Lesereihe. Initiator der Aktion ist die Grundschule Leubsdorf, die auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Partner für das Projekt gewinnen konnte.
