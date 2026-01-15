Ein ganzes Dorf liest Kindern vor: Vereine und Einrichtungen aus Leubsdorf machen mit

Flöha
„Leubsdorf liest“ geht im Januar in eine neue Runde. Die Grundschule lädt mit zahlreichen Partnern zu abwechslungsreichen Vorleseveranstaltungen für Kinder nahe Augustusburg ein.
Nachdem die Veranstaltung „Leubsdorf liest“ schon auf große Resonanz gestoßen ist, gibt es im Januar eine Fortsetzung der beliebten Lesereihe. Initiator der Aktion ist die Grundschule Leubsdorf, die auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Partner für das Projekt gewinnen konnte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.