„Ein ganzes Leben in einem Jahr“: Was eine junge Erdmannsdorferin in Costa Rica erlebt hat

Eine Erzgebirgerin ist schwer begeistert von Südamerika. Und doch würde die heute 18-Jährige beim nächsten Mal eines anders machen - diesen wichtigen Tipp hat sie nach dem Auslandsjahr. Die Augen von Helene Weiß strahlen, als sie das große auffällige Tanzkleid angezogen hat und sich dreht. Es handelt sich um ein traditionelles Trachtenkleid aus Costa Rica und wird von den Frauen in dem mittelamerikanischen Land zu Nationalfeiertagen, auf Festen oder zu anderen Anlässen gerne getragen. Helene Weiß war ein Jahr lang zum...