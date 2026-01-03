Klaus Hiller und der Posaunenchor Erdmannsdorf: Der Mann, der den Klang einer Region prägte

Seit fast sieben Jahrzehnten spielt Klaus Hiller Trompete. Der 80-Jährige leitete den Posaunenchor im heutigen Ortsteil von Augustusburg seit 51 Jahren und übergibt die Chorleitung in jüngere Hände.

Seine musikalische Geschichte beginnt früh: Klaus Hiller stammt aus Kunnersdorf, wo sein Großvater Arthur Hiller einen Gasthof betrieb. Dessen Sohn Rudolf spielte Trompete. Dieses Instrument seines Vaters entdeckte der junge Klaus eines Tages als Kind auf der Bodenkammer. „Sie lag dort in einem kleinen Etui“, erinnert er sich. Seine musikalische Geschichte beginnt früh: Klaus Hiller stammt aus Kunnersdorf, wo sein Großvater Arthur Hiller einen Gasthof betrieb. Dessen Sohn Rudolf spielte Trompete. Dieses Instrument seines Vaters entdeckte der junge Klaus eines Tages als Kind auf der Bodenkammer. „Sie lag dort in einem kleinen Etui“, erinnert er sich.