Nach 51 Jahren: Generationswechsel im Posaunenchor in Erdmannsdorf

Ein bewegender Abschied und ein großes Konzert: Klaus Hiller übergibt den Taktstock für den Posaunenchores im Augustusburger Ortsteil an seine Nachfolgerin Theres Eckardt.

Ein Konzert hat in Erdmannsdorf einen bedeutenden Generationswechsel eingeleitet. Nach 51 Jahren als Leiter des Erdmannsdorfer Posaunenchores gab Klaus Hiller (80) beim Konzert am 4. Januar in der Kirche den Taktstock in jüngere Hände. Seine Nachfolgerin ist die 36-jährige Theres Eckardt, ebenfalls aus Erdmannsdorf. Der Abschied des...