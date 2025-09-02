Eine Saison zum Abhaken: Freibäder in der Region schließen vorzeitig

Flöha
Die Badbetreiber blicken auf einen schwierigen Sommer zurück. Die verregneten Ferien haben die Bilanz getrübt. Nur in Eppendorf kommt das frühe Saisonende gelegen und ein Bad hat sogar noch geöffnet.
Die Freibadsaison ist vorbei und für die Mehrzahl der Badbetreiber war es eine „Saison zum Abhaken“. So bringt Thomas Schäfer seine Bilanz zum Ausdruck. Im Freibad in Falkenau endete die Badesaison am vergangenen Wochenende. Für eine Besucherzahlenbilanz ist es noch zu früh, aber fest steht schon, dass es keine guten Zahlen werden. Jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.