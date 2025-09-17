„Einer für Alle“ in Augustusburg: Wie Grünberg zum Preisgeld für den Sanitärcontainer kam

Grünberg. Die Mittelsachsen haben erneut erfolgreich am Engagement-Wettbewerb „machen!2025“ für ein vielfältiges Engagement in ländlichen Regionen teilgenommen. Ihre jüngste Idee wurde mit 5000 Euro belohnt.

Freie Presse: Fahren die Grünberger nach Berlin, kehren sie als Gewinner mit Fördergeld in den Taschen zurück. Welches Können ist da gefragt?