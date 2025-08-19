Engpass an der Schulbergkreuzung in Flöha

An mehreren Stellen im Flöha kommt es derzeit zu Sperrungen und Einengungen von Fahrspuren und Gehwegen, darunter nahe der B 173 Freiberg-Chemnitz.

Auch an der Schulbergkreuzung in Flöha geht es seit Montag eng zu. Wegen Anschlussarbeiten für den Breitbandausbau im Kreuzungsbereich muss vorübergehend eine der beiden Fahrspuren auf der Augustusburger Straße gesperrt werden. Trotz der Einschränkung gab es zu Wochenbeginn keine größeren Behinderungen. Im Flöhaer Stadtgebiet kommt es...