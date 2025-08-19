Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
An der Schulbergkreuzung ist seit Montag eine der beiden Fahrspuren gesperrt.
An der Schulbergkreuzung ist seit Montag eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Bild: Knut Berger
An der Schulbergkreuzung ist seit Montag eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Bild: Knut Berger
An der Schulbergkreuzung ist seit Montag eine der beiden Fahrspuren gesperrt. Bild: Knut Berger
Flöha
Engpass an der Schulbergkreuzung in Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
An mehreren Stellen im Flöha kommt es derzeit zu Sperrungen und Einengungen von Fahrspuren und Gehwegen, darunter nahe der B 173 Freiberg-Chemnitz.

Auch an der Schulbergkreuzung in Flöha geht es seit Montag eng zu. Wegen Anschlussarbeiten für den Breitbandausbau im Kreuzungsbereich muss vorübergehend eine der beiden Fahrspuren auf der Augustusburger Straße gesperrt werden. Trotz der Einschränkung gab es zu Wochenbeginn keine größeren Behinderungen. Im Flöhaer Stadtgebiet kommt es...
