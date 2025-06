Eppendorf: Pfingsten kommt der „Schallplattenunterhalter“

Ein ehemaliger Steinbruch in Eppendorf, eine Ex-Eisenbahnbrücke in Hetzdorf sowie das Erdmannsdorfer Freibad sind zu Pfingsten Schauplätze verschiedener Veranstaltungen.

Ein Mann mit viel Erfahrung wird am 7. Juni im Steinbruch am Pfarrberg Eppendorf für musikalische Unterhaltung sorgen, wenn 18 Uhr das traditionelle Sommerfest des Heimatvereins Eppendorf beginnt. Schließlich steht Jürgen Scheliga seit 1982 nebenberuflich an den Reglern seiner mobilen Anlage.