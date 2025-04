Eppendorfer Kinder auf Weltreise: So wird ein Schulprojekt zur Erfolgsgeschichte

Die Sporthalle an der Heiner-Müller-Schule des Nachbarortes von Augustusburg war Schauplatz einer besonderen Gemeinschaftsaktion. Die Helden: Piraten, ein wütender Eisbär, ein Drache und Pinguine.

Wenn alle an einem Strang ziehen, dann können auch ehrgeizige Projekte ohne Hilfe großer Agenturen umgesetzt werden. In Eppendorf hatte sich die ehemalige Lehrerin Mirella Weiße an die Spitze gestellt, um mit Schülerinnen und Schülern das Musical „Felicitas Kunterbunt“ einzustudieren und aufzuführen. Nach mehrmonatigen Proben war es...