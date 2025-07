Erntezeit im Dorfmuseum Gahlenz: Flachsfest für alle Generationen

Vom Saatkorn zum fertigen Leinentextil heißt eine europaweite Initiative, die klassische Feldfrüchte erhalten helfen will. Die Akteure des Heimatvereins und Museums Gahlenz bei Oederan sind dabei.

Erstmals findet in Deutschland 2025 die europaweite Mitmachinitiative „1qm Lein als Communityprojekt“ statt. „Dabei geht es darum, Faserlein, auch Flachs genannt, an vielen Orten, so in privaten Grundstücken, auf Balkonen, in Höfen, vor Schulen, Museen anzupflanzen und so einen Beitrag zum Erhalt dieser Jahrtausende alten Kultur zu leisten...