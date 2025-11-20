Erst Abfuhr, jetzt Ankunft: Augustusburg bekommt sein Purple-Path-Kunstwerk

Die Skulptur „Inside“ wird am Sonntag feierlich enthüllt, und Augustusburg wird damit nun doch noch Teil des Kunst- und Skulpturenweges der Kulturhauptstadt.

Ende gut, alles gut: Am Sonntag wird die Stadt Augustusburg offiziell Teil des Kunst- und Skulpturenweges Purple Path. Mit der Einweihung der Skulptur „Inside“ des 2022 im Alter von nur 50 Jahren verstorbenen Künstlers Axel Anklam bekommt Augustusburg ein eigenes Kunstwerk. Etwa ein Jahr ist es her, als der Augustusburger Stadtrat mit großer...