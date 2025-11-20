Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bauhof-Mitarbeiter (im Bild Andreas Horbach und Bürgermeister Jens Schmidt) haben am Donnerstag die Purple-Path-Skulptur „Inside“ (im Hintergrund) mit der Info-Stele aufgestellt.
Bauhof-Mitarbeiter (im Bild Andreas Horbach und Bürgermeister Jens Schmidt) haben am Donnerstag die Purple-Path-Skulptur „Inside“ (im Hintergrund) mit der Info-Stele aufgestellt. Bild: M. Behrend
Bauhof-Mitarbeiter (im Bild Andreas Horbach und Bürgermeister Jens Schmidt) haben am Donnerstag die Purple-Path-Skulptur „Inside“ (im Hintergrund) mit der Info-Stele aufgestellt.
Bauhof-Mitarbeiter (im Bild Andreas Horbach und Bürgermeister Jens Schmidt) haben am Donnerstag die Purple-Path-Skulptur „Inside“ (im Hintergrund) mit der Info-Stele aufgestellt. Bild: M. Behrend
Flöha
Erst Abfuhr, jetzt Ankunft: Augustusburg bekommt sein Purple-Path-Kunstwerk
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Skulptur „Inside“ wird am Sonntag feierlich enthüllt, und Augustusburg wird damit nun doch noch Teil des Kunst- und Skulpturenweges der Kulturhauptstadt.

Ende gut, alles gut: Am Sonntag wird die Stadt Augustusburg offiziell Teil des Kunst- und Skulpturenweges Purple Path. Mit der Einweihung der Skulptur „Inside“ des 2022 im Alter von nur 50 Jahren verstorbenen Künstlers Axel Anklam bekommt Augustusburg ein eigenes Kunstwerk. Etwa ein Jahr ist es her, als der Augustusburger Stadtrat mit großer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
4 min.
Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.
Katharina Leuoth
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
30.09.2025
3 min.
Zum Abschluss der Kulturhauptstadt bekommt Augustusburg doch noch eine Purple-Path-Skulptur
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt.
Im ersten Anlauf war der Purple-Path-Kurator mit seinem Skulpturen-Vorschlag abgeblitzt. Jetzt gibt es ein Kunstwerk, das in Augustusburg auf Zustimmung stößt. Und was ist mit dem „Platzhirsch“?
Matthias Behrend
Mehr Artikel