Erste Spur beim großen Rätselraten: Wer kocht künftig im Oederaner Bau in Flöha?

Flöha
Das zentrale Gebäude des neuen Marktplatzes in Flöhas neuer Stadtmitte wird eine Gaststätte und Wohnungen beherbergen. Welche Küche an der Alten Baumwolle serviert wird, ist eins der bestgehüteten Geheimnisse.
Es ist das wohl bestgehütete Geheimnis in Flöha: Welche Art Restaurant wird in den Oederaner Bau in Flöhas neuer Stadtmitte einziehen? Maik Renner, Geschäftsführer der Firma Ticoncept, die den Oederaner Bau mitten auf dem neuen Marktplatz saniert und bis Herbst 2026 fertiggestellt haben will, mag noch nicht verraten, welche Küche im...
