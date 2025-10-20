Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Unternehmen Ratiomat führte Korbinian Sigg Besucher durch die Produktionshallen.
Im Unternehmen Ratiomat führte Korbinian Sigg Besucher durch die Produktionshallen. Bild: Christof Heyden
Im Unternehmen Ratiomat führte Korbinian Sigg Besucher durch die Produktionshallen.
Im Unternehmen Ratiomat führte Korbinian Sigg Besucher durch die Produktionshallen. Bild: Christof Heyden
Flöha
Exkursion in Familie zum Küchenhersteller im Erzgebirge
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochbetrieb in den Werkhallen der Firma Ratiomat Leubsdorf bei Augustusburg: Gäste zum Handwerkstag kamen auch aus der Sächsischen Schweiz und Leipzig.

Das Traditionsunternehmen Ratiomat Einbauküchen war gefragte Adresse für wissbegierige Besucher aller Altersklassen. Zum vierten Mal beteiligte sich der Familienbetrieb am Tag des traditionellen Handwerks und gewährte einen Blick in seine Produktion. Fast 200 Besucher informierten sich über das traditionsreiche Gewerk des Tischlers, welches...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
3 min.
Brüder Kaufmann weihen restaurierten Bechstein-Flügel in Leubsdorf ein
Die Brüder Kaufmann bei einem früheren Konzert im Leubsdorfer Lindenhof.
Ein Stück Musikgeschichte erklingt neu: Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann spielen am 18. Oktober im Leubsdorfer Lindenhof erstmals auf dem frisch restaurierten Bechstein-Flügel.
Claudia Dohle
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15.10.2025
2 min.
„Wir behalten es im Auge“: Leubsdorf warnt vor Gefahr durch Glasscherben auf Spielplätzen
Ein Schild am neuen Marbacher Spielplatz zeigt, was erlaubt ist und was nicht.
Auf Spielplätzen in der Gemeinde nahe Augustusburg werden verstärkt Flaschen und Glasscherben gefunden. Die Gemeinde sucht Hinweise zu den Verursachern.
Claudia Dohle
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel