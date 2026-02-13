Fabrikanten-Villa in Niederwiesa ist mit 1,5 Millionen Euro Kaufpreis ein Ladenhüter

Das hatte selbst Humphrey Bogarts Witwe nicht. Die „Villa Marlie“ bei Chemnitz bietet nicht nur luxuriösen Wohnraum, sondern auch Platz für bis zu 18 Fahrzeuge. Dennoch auch nach zwei Jahren kein Verkauf.

„Dominant liegende Villa, umgeben von parkartigem Garten mit gut erhaltenem Großgrün von baugeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und landschaftsprägender Bedeutung." So umreißt Sachsens Denkmalliste die Bedeutsamkeit des früher „Weber-Villa" genannten Hauses. An der Braunsdorfer Dorfstraße im Niederwiesaer Ortsteil oberhalb der...