Fahrlehrer über Unfallkreuzung „Zur Räuberschänke“ in Oederan: „Viele gucken sich den Fehler von ihren Eltern ab“

Falko Schurig aus Frankenberg kommt fast täglich mit Fahrschülern an der berüchtigten Kreuzung zwischen Oederan und Hainichen vorbei. Immer wieder beobachtet er gefährliches Verhalten von Autofahrern.

Die Kreuzung an der Räuberschänke ist berüchtigt. So beliebt das namensgebende Gasthaus, so gefährlich offenbar die Kreuzung zweier Staatsstraßen zwischen Oederan und Hainichen. Die S 203 kommt aus Oberschöna und führt über Hartha weiter nach Frankenberg. An der Räuberschänke trifft sie auf die bevorrechtigte S 201, die Oederan mit...