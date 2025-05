Falkenau: Autofahrer weicht Fuchs aus und landet am Zaun

Laut Polizei kam Reineke Fuchs mit dem Schrecken davon, ebenso der 19-jährige Autofahrer.

Falkenau.

Glimpflich ist ein Wildunfall am späten Mittwochabend im Flöhaer Ortsteil Falkenau ausgegangen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki war laut Polizei kurz nach 23 Uhr auf der Straße Zum Gewerbegebiet aus Richtung Dorfstraße unterwegs. Plötzlich sei ein Fuchs über die Straße gewechselt. Der Autofahrer wich dem Tier aus, in der Folge kam der Suzuki von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksumzäunung. Verletzungen zog sich der 19-Jährige dabei keine zu, heißt es im Polizeibericht. Auch Reineke Fuchs blieb demnach unversehrt. Eine Berührung zwischen Auto und Tier habe es nicht gegeben. Es entstand jedoch Sachschaden, der sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro beziffert, so die Polizei. (fp)