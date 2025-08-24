Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seifenblasen-Spiele: Vati Tommy Hunger mit Mirella rechts und Liam mit Nicole Förster.
Seifenblasen-Spiele: Vati Tommy Hunger mit Mirella rechts und Liam mit Nicole Förster. Bild: Christof Heyden
Seifenblasen-Spiele: Vati Tommy Hunger mit Mirella rechts und Liam mit Nicole Förster.
Seifenblasen-Spiele: Vati Tommy Hunger mit Mirella rechts und Liam mit Nicole Förster. Bild: Christof Heyden
Flöha
Falkenaus Knirpse haben Spaß mit Riesenseifenblasen und Gartenpolonaise
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausgelassene Jubelstimmung im „Falkennest“: Die jüngsten Einheimischen feiern mit den Großen das 70-jährige Bestehen ihrer Kindereinrichtung. Und dennoch gab es Tränen.

Diese Fete ging mächtig ab: „Alle drehen sich“ schmetterten die Knirpse im Takt der Beats. Die Riesenpolonaise führte durch die Außenanlage, dazu gab es Popcorn, Langos und Slushi-Eisvariationen satt, und obendrein lud ein Experimentallabor mit kreativer Erlebnisstationen ins Gartenreich rein- das war nach dem Geschmack der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.06.2025
2 min.
Gut geschützt: Falkenauer Kita bekommt neue Sonnenschirme
André Schlosser und Ismail Mohamad (r.) mit Franziska Schuster, Hermine, Milan, Rosalie und Emma (v. l.) mit den neuen Sonnenschirmen.
Die jüngsten Falkenauer planen Großes: Im August soll das 70-jährige Bestehen ihrer Kindereinrichtung gefeiert werden. Ein Geschenk ist bereits eingetroffen.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21.08.2025
4 min.
Als es 24 Kilo Südfrüchte auf Zuteilung gab: Falkenauer erinnern sich an frühere Kita-Tage
Zeitdokumente, Fotos, Spielzeug und Lehrmaterialien sind in der Kita „Falkennest“ im Flöhaer Ortsteil Falkenau ausgestellt und werden neugierig umringt.
Die Kita „Falkennest“ im Ortsteil von Flöha wird 70. Mitarbeiter und Besucher des Kindergartens von einst gehen auf Wiedersehensreise.
Christof Heyden
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
Mehr Artikel